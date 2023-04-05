Жителя Мурманска приговорили к исправительным работам из-за агрессии в адрес других национальностей

Первомайский суд Мурманска приговорил местного жителя к исправительным работам за экстремизм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский суд Мурманска приговорил местного жителя к исправительным работам за экстремизм.

- Мурманчанин дважды, в сентябре 2021 года и в феврале 2022 года, разместил в «ВКонтакте» комментарии под постами, побуждающие к насильственным, дискриминационным действиям против выходцев из Среднеазиатского и Северо-Кавказского регионов, а также украинцев, - сообщили в суде.

Во время заседания учли, что ранее мужчина таких преступлений не совершал, совершил явку с повинной, поэтому смягчил приговор. На исправительных работах северянин будет 1 год и 3 месяца, 5% его заработка пойдут в доход государства. Наказание мужчина может оспорить.

Напомним: двум северянам комментарии в соцсетях обошлись в 10 тысяч рублей.

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