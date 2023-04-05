В Мурманске на улицах Успенского и Бредова строят два жилых дома

Завершить стройку дома на Бредова планируют в конце 2023 года, а на Успенского - летом 2024 года. Фото: Администрация города Мурманска

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин проверил, как продвигаются работы по строительству двух жилых домов в городе. Один из них появится на улице Бредова, другой - на улице Успенского.

- На улице Анатолия Бредова будет шестиэтажный дом с учетом цоколя, на 21 квартиру. Сейчас здесь ведется механизированная разборка скального основания под проектные отметки фундамента. На улице Успенского - четырехэтажка на128 квартир. Подрядчик продолжает выполнять работы по бурению, - рассказал Юрий Сердечкин.

Часть квартир в строящихся домах получат люди из аварийного жилья, еще часть отдадут детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Завершить стройку дома на Бредова планируют в конце 2023 года, а на Успенского - летом 2024 года.

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