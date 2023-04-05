Житель Оленегорска из ревности восемь раз ударил знакомую ножом

Мужчина из-за ревности схватился за нож. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области будут судить 49-летнего жителя Оленегорска. Как сообщает СУ Следственного комитета региона, его обвиняют в покушении на убийство.

- Вечером 2 января пьяный мужчина находился в квартире своей знакомой, поссорился с ней из-за ревности и сначала стал угрожать ей убийством, а затем нанес ей не менее 8 ударов в шею и по лицу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Северянка пыталась защититься, из-за чего нож порезал ей кисть. Не убив, но тяжело ранив женщину, мужчина сбежал. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним: житель Североморска убил сожительницу ударами кулаков по голове. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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