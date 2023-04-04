В Коле на женщину упала сосулька

Официальных комментариев по случившемуся не поступало. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вслед за морозами и снегопадами пришло потепление. И если под ногами после такого дыхания весны всего лишь лужи и ручьи, то над головой что-то гораздо опаснее.

- На меня с крыши упала льдина. Получила травму головы в Коле на Миронова, 5. В городе вообще ничего не чистится. Травма небольшая, но все же, - анонимно написала северянка в Telegram-канале «Мурманск».

К сообщению она прикрепила фотографию с раной на темечке. Официальных комментариев по случившемуся не поступало.

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