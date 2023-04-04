Друзья и сослуживцы писали о нем, как о скромном человеке и талантливом, бесстрашном летчике. Фото: Администрация города Мурманска

Прошло 80 лет со дня гибели летчика Ивана Бочкова, который защищал Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Друзья и сослуживцы писали о нем, как о скромном человеке и талантливом, бесстрашном летчике.

- В жестоких сражениях наших летчиков вдохновляет и еще не раз вдохновит героический бой шести наших летчиков с 30 фашистами. Они сражались под командой гвардейца Бочкова, уничтожили 9 вражеских самолетов и возвратились домой с победой. Схватка эта — незабываемый пример искусства побеждать не числом, а умением. Здесь замечательный русский летчик Иван Бочков поднялся во весь свой могучий рост, — писал о товарище Павел Кутахов.

Гвардии капитан Бочков разбил строй немецких истребителей и провел несколько успешных маневров, когда увидел противников, заходящих на самолет Кутахова. Он сумел спасти боевого товарища, но ценой своей жизни.

- Ивану Бочкову навсегда осталось 27 лет. За свою военную карьеру он совершил 308 боевых вылетов и сбил 36 вражеских самолетов, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

В Мурманске названа улица в честь летчика Ивана Бочкова. На доме №1 установлена мемориальная доска, посвященная его памяти.

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