Мурманская область вошла в десятку регионов по социально-экономической устойчивости

Рейтинг опубликовал Фонд гражданского общества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась в десятке российских регионов по социально-экономической устойчивости по итогам 2022 года. Заполярье обосновалось на 8 месте. В лидерах также ЯНАО, Магаданская область, НАО и Чукотка, Москва, Сахалинская область, ХМАО, Якутия, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Рейтинг опубликовал Фонд гражданского общества. В основе исследования – данные Минфина, ФНС, Росстата и Федерального казначейства.

Как сообщил глава ФоРГО Константин Костин «Известиям», северные ресурсодобывающие регионы попали в топ-10 из-за высокого объема производства на душу населения и хорошего уровня зарплат.

Напомним: каждый житель Мурманской области должен банкам почти полмиллиона рублей. Заполярье находится на 12 месте в рейтинге регионов по закредитованности населения.

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