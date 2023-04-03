В 2023 году в Териберке отремонтируют фасады трех жилых домов

Здания начали обновлять лишь в 2022 году. Фото: Правительство Мурманской области

В Териберке строится много туристических объектов, однако жилые дома здесь находятся в плачевном состоянии. Здания начали обновлять лишь в 2022 году.

Так, недавно завершился капремонт фасада дома № 8 на улице Школьной, о чем сообщает министерство строительства Мурманской области. Рабочие заменили окна и двери в местах общего пользования, утеплили наружные стены фасада, установили керамогранитные плиты, а также новые защитные козырьки подъездов, оконных отливов и откосов.

Кроме того, в этом году будут завершены капремонты фасадов еще трех домов - на улице Первой Пятилетки, 13а и на улице Школьной, 7 и 10.

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