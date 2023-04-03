Погиб 8-месячный ребенок, пострадали пять человек. Житель Мурманска устроил смертельное ДТП под Петербургом

В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: 37 отряд ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ по ЛО

Вечером 1 апреля под Петербургом произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь восьмимесячного ребенка. Виновником смертельной аварии стал водитель из Мурманска.

- На 13 километре автодороги «Анташи-Ропша-Красное Село» 58-летний водитель Mitsubishi, двигавшийся в деревню Соккули, не справился с управлением. Его машину занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault с 40-летним водителем за рулем, - сообщили в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водителя Mitsubishi госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а его 58 летнюю пассажирку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Водителя Renault, а также его пассажиров - пятилетнего ребенка и 40-летнюю женщину - в среднем и тяжелом состоянии доставили в больницу. Находившаяся в автомобиле восьмимесячная девочка погибла.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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