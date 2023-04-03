УК сделала ремонт в дурнопахнущем подвале дома в Мурманске после вмешательства судебных приставов

В Мурманске управляющую компанию заставили провести ремонт в подвале дома. Фото: УФССП России по Мурманской области

В Мурманске управляющую компанию заставили провести ремонт в подвале дома. УК с этим делом не торопилась, поэтому пришлось вмешаться судебным приставам.

Организации нужно было отремонтировать канализацию для предотвращения залития подвала, а также провести в нем осушение, очистку и дезинфекцию.

- С организации-должника взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, пристав неоднократно привлекал компанию и ее директора к административной ответственности по части 1 ст. 17.15 КоАП РФ на общую сумму 110 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Принятые меры побудили побудили управляющую компанию сделать ремонт и провести дезинфекцию. Теперь жильцов дома не будут беспокоить неприятные запахи из подвала.

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