Конференция «Звезда Севера» выйдет за пределы Мурманской области

Опыт "Звезды Севера" распространят на другие регионы. Фото: vk.com/evcmurmansk
В Мурманской области уже не первый год проходит конференция «Звезда Севера». Так, в 2023-м она состоялась в четвертый раз. Это проект, не имеющий аналогов в мире, который объединяет жен военнослужащих, мобилизованных и жительниц гарнизонов.
Теперь же конференция становится более масштабной.
- 15 апреля в Севастополе пройдет «Черноморская звезда», участие в нем примут преподаватели и волонтеры из Заполярья. Последняя «Звезда Севера» была с участием всех четырех флотов, и было решено, что проект выйдет за пределы региона, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: Андрей Чибис наградил волонтеров регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мурманской области, которые участвовали в гуманитарной миссии в ЛНР.
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