Единый волонтерский центр Мурманской области отмечает три года со дня образования

Волонтеры помогают в проведении самых различных мероприятий. Фото: vk.com/evcmurmansk

3 апреля 2020 года был создан Единый волонтерский центр Мурманской области.

- Он появился в разгар пандемии, и за ее годы помог 18 тысячам северян. За три года запустил и помог реализовать более полусотни инициатив. С первых дней мобилизации запустил встречи для женщин, чьи мужчины были призваны. Прошло уже более 10 встреч с участием юристов, психологов, сотрудников социальных служб, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также при поддержке Единого волонтерского центра проходит конференция «Звезда Севера» и социальный проект «Творческая осень», в рамках которых могут самореализоваться жительницы ЗАТО и военных гарнизонов.

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