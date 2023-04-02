330 жителей Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

В Мурманской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области опубликовал статистику по коронавирусу за минувшую неделю.

- С 26 марта по 1 апреля зарегистрировано 330 новых случаев заболевания CoViD-19, - уточнили в оперштабе.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск - 133, а вот в Апатитах заболевших нет. Всего с начала пандемии в Заполярье зарегистрировали 148 876 случаев коронавируса.

Напомним: новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Мурманскую область.

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