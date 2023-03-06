В Мурманскую область поставили шесть тысяч доз вакцины «Спутник V»

Сейчас новая партия вакцины «Спутник V» уже поступила в Мурманскую область.
Фото: Андрей АБРАМОВ
На минувшей неделе стало известно, что в Мурманской городской поликлинике №1 временно приостановили вакцинацию от коронавируса. Прививки не делали со 2 марта, так как в регионе закончился препарат для них. Но сейчас новая партия вакцины «Спутник V» уже поступила в Мурманскую область.
- 6000 тысяч доз принято регионом для распределения по медицинским учреждениям министерства здравоохранения Мурманской области, - сообщили в оперативном штабе региона.
Напомним: за минувшую неделю в Заполярье заразились коронавирусом 382 человека.
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