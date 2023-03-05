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НовостиЗдоровье5 марта 2023 15:05

За последнюю неделю в Мурманской области 382 человека заразились коронавирусом

В Мурманске выявлено 170 новых случаев
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 26 февраля по 4 марта.

- Зарегистрировано 382 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 147 569, - сообщили в оперштабе региона.

В Мурманске опасную инфекцию подхватили 170 человек.

Напомним: в Мурманскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса. Ожидается поставка «ГамКовидВак».

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