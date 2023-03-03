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НовостиЗдоровье3 марта 2023 14:10

В Мурманскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса

Ожидается поставка «ГамКовидВак»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Записаться на вакцинацию можно будет после распределения вакцины.

Записаться на вакцинацию можно будет после распределения вакцины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманскую область привезут очередную партию вакцины против коронавируса. Ожидается поставка «ГамКовидВак» для медучреждений, подведомственных минздраву региона.

- Компания-поставщик подтвердила направление в регион партии в несколько тысяч доз, - сообщили в оперштабе.

Записаться на прививку можно будет после распределения вакцины на региональном портале записи к врачу.

Напомним: в Мурманской городской поликлинике №1 временно приостановили вакцинацию от коронавируса.

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