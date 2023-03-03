В Мурманскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса

Записаться на вакцинацию можно будет после распределения вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманскую область привезут очередную партию вакцины против коронавируса. Ожидается поставка «ГамКовидВак» для медучреждений, подведомственных минздраву региона.

- Компания-поставщик подтвердила направление в регион партии в несколько тысяч доз, - сообщили в оперштабе.

Записаться на прививку можно будет после распределения вакцины на региональном портале записи к врачу.

Напомним: в Мурманской городской поликлинике №1 временно приостановили вакцинацию от коронавируса.

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