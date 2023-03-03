Вакцинация от коронавируса приостановлена в первой поликлинике Мурманска

Вакцинация приостановлена до особого распоряжения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской городской поликлинике №1 временно приостановили вакцинацию от коронавируса. Прививки не делают со 2 марта.

Как сообщили на сайте медучреждения, вакцинация приостановлена до особого распоряжения.

Напомним: за последнюю неделю в Мурманской области 311 человек заразились коронавирусом.

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