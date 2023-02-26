За последнюю неделю в Мурманской области 311 человек заразились коронавирусом

В Мурманске опасную инфекцию подхватили 137 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 19 по 25 февраля.
- Зарегистрировано 311 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 147 187, - сообщили в оперштабе региона.
В Мурманске опасную инфекцию подхватили 137 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru