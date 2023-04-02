В Мурманской области ожидается плюсовая температура и сильный ветер

В Мурманской области потеплеет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области март стал самым холодным месяцем зимы. Запомнится он не только морозами, но и снегопадами. Апрель начался также с непогоды, но зато холода должны отступить - северян ждет плюсовая температура.

- 3 апреля наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днем от +2 до -3°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Также иногда будет сильный ветер.

Напомним: из-за сильной метели, которая разыгралась на этой недели и затянулась на несколько дней, в Мурманской области стали перекрывать дороги. Когда непогода стихла, проезд стал возможен.

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