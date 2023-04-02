С 3 по 16 апреля на улице Советской в Мурманске будут взрывать скалу

В Мурманске стоят первую за 30 лет школу. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На улице Советской в Мурманске продолжается строительство новой школы. Сейчас под нее готовят основу для фундамента.

Поэтому с 3 по 16 апреля на стройплощадке будут взрывать породу. Работы запланированы на промежуток с 17.00 до 19.00, резервное время – с 11.00 до 13.00.

- Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: школа на Советской станет первым таким учреждением, построенным за последние 30 лет.

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