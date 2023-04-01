В Мурманске поймали пьяного виновника массового ДТП без водительских прав

Административный материал передадут в суд. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Утром в Мурманске произошло массовое ДТП в районе дома №22 на улице Крупской. Оказалось, что виновник аварии сел за руль, будучи пьяным. К тому же, у автомобилиста не было водительских прав.

- Освидетельствование показало содержание алкоголя во выдыхаемом воздухе 0,816 мг/л. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Административный материал передадут в суд для принятия процессуального решения, а автомобиль доставили на спецстоянку.

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