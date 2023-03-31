Апрель начнется в Мурманской области с метели

Март стал в Мурманской области месяцем ненастным: часто случались снегопады, сильный ветер и крепкие морозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Март стал в Мурманской области месяцем ненастным: часто случались снегопады, сильный ветер и крепкие морозы. Апрель пока начинается также.
- По данным Мурманского УГМС, утром и днем 1 апреля прогнозируется сильный ветер, метель, - предупредили в региональном МЧС.
Напомним: 40 машин застряли на дороге в Териберку из-за метели. Всех застрявших на дороге в Териберку туристов вывезли в Мурманск.
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