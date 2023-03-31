Снятый на Кольской сверхглубокой фильм «Цена вопроса» получил призы международных фестивалей

Лента стала лучшей короткометражкой и лучшим кинодебютом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Короткометражный фильм «Цена вопроса» (12+), который снимали летом 2022 года в Мурманской области на территории Кольской сверхглубокой, тепло приняли на международных кинофестивалях.

- На Парижском кинофестивале короткометражных фильмов кинолента получила приз за Лучший короткометражный фильм по версии жюри, а в Монреале фильм попал в номинацию «Лучший кинодебют», - сообщила руководитель регионального Центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова.

Сюжет ленты строится вокруг двух братьев, которые изучают заброшенную научную лабораторию и находят загадочный прибор, открывающий путь к богатству. Однако за это надо заплатить высокую цену.

Напомним: летом прошлого года в Мурманской области проходили съемки многосерийного фильма «Заполярный вальс», сериал показали в эфире телеканала «Россия 1» в самое рейтинговое время.

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