В Мончегорске открылся первый ресторан национальной кухни

В Мончегорске резидент АЗРФ открыл первый в городе национальный ресторан грузинской кухни «Джани ресторани». Фото: minvr.gov.ru

В Мончегорске резидент АЗРФ открыл первый в городе национальный ресторан грузинской кухни «Джани ресторани». Инвестиции в него составили 31,7 миллиона рублей.

В ресторане подают не только вкусные грузинские блюда, но и удивляют гостей неклассическим подходом к работе. Так, официанты расскажут об истории грузинской кухни, станцуют или поздравят с днем рождения.

Посетители смогут заказать шашлык и кебаб, суп харчо и бадриджани, сациви и долмы с мацони, хачапури – кубдари, хинкали с начинками из разных видов мяса. Отдельная гордость заведения – чебуреки такого размера, что одного хватит, чтобы накормить двух человек.

- Так как наш ресторан работает по франшизе, то готовить блюда грузинской кухни наших поваров обучали мастера, которые прошли обучение в Грузии, – говорит резидент Павел Юдкин».

Он отметил, что пример других городов показал, что грузинская кухня очень актуальна и востребована людьми, поэтому и решили отрыть по франшизе такой ресторан в Мончегорске.

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