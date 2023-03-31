Снежный плен длиною в сутки. 40 машин застряли на дороге в Териберку из-за метели

40 машин застряли на занесенной дороге в Териберку. Фото: Ольга Зубкова

В 16.00 29 ноября из-за сильной метели закрыли дорогу на Териберку. Однако еще до закрытия в Мурманск попытались прорваться несколько машин, которые застряли на занесенном участке. Всего в снежном плену оказалось около 40 машин, в сложных условиях они провели почти сутки.

- Сейчас жизни и здоровью водителей и пассажиров ничего не угрожает. Как сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области, большинство путешественников отправились в Мурманск, в том числе на микроавтобусах. Часть автомобилей в организованной колонне вслед за снегоуборочной техникой едут в Териберку, - сообщил оперштаб региона.

Дорога на Териберку остается закрытой. Ситуацию с туристами взяла на контроль прокуратура.

Напомним: Ксения Собчак раскритиковала застрявших на дороге в Териберку туристов.

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