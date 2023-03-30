В столице Заполярья подвели итоги конкурса «Доброволец Мурманска-2023»

Церемония прошла в молодежном пространстве «СОПКИ». Фото: vk.com/molodezh51

В областном центре подвели итоги и наградили победителей конкурса «Доброволец Мурманска-2023». Церемония прошла в молодежном пространстве «СОПКИ».

Конкурс направлен на поддержку социальной активности молодежи и распространение успешного опыта добровольчества. Участники поучаствовали в тренингах, направленных на знакомство и построение доверия внутри группы, профилактику профессионального выгорания и повышение мотивации к успеху.

- С 17 февраля по 18 марта волонтеры сами организовывали мероприятия: экологическую своп-вечеринку, благотворительную акцию по сбору кормов для бездомных животных, а также сбор стаканчиков из-под кофе для дальнейшей переработки. Результаты своей работы добровольцы представили в виде презентаций, - сообщили в Объединении молодежных центров.

Победителем конкурса в возрастной категории от 14 до 17 лет стала Екатерина Петрова, в возрастной категории от 18 до 35 лет - Владислав Чен.

В номинации «Командное волонтерство» лучшим стало студенческое объединение «Содружество равных возможностей», представляющее МАГУ.

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