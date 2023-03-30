Андрей Чибис наградил молодогвардейцев за участие в гуманитарной миссии в ЛНР

Глава региона, обращаясь к молодогвардейцам, отметил, что они поступают достойно, добросовестно, как настоящие патриоты своей страны. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис наградил волонтеров регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мурманской области, которые участвовали в гуманитарной миссии в ЛНР.

Глава региона, обращаясь к молодогвардейцам, отметил, что они поступают достойно, добросовестно, как настоящие патриоты своей страны.

- Каждый раз, когда я общаюсь с нашими военнослужащими, понимаю, что они достойны поколения победителей. И это очень важно, что у нас такая отзывчивая, храбрая и сильная молодежь, — подчеркнул Андрей Чибис.

Так, волонтеры провели концерт ко Дню защитника Отечества. Ребят ознакомили с условиями, в которых проживают военнослужащие, рассказали молодогвардейцам фронтовые истории.

Также молодогвардейцы были направлены в Клинический госпиталь Луганска, где они дежурили в дневные и ночные смены в регистратуре и в реанимации, помогали в дезинфекции помещений, отмывали и дезинфицировали медицинские принадлежности, инструменты и мебель. Кроме того, ребята разгружали гуманитарную помощь, помогали с транспортировкой раненых.

За участие в гуманитарной миссии Андрей Чибис вручил волонтерам благодарственные письма.

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