На закрытой из-за метели дороги в Териберку застряли несколько десятков машин

Десятки машин застряли на заметенной дороге в Териберку. Фото: vk.com/murmanskgroup

С 16.00 29 марта закрыли дорогу на Териберку: циклон Hilmar принес в Мурманскую область метель.

Когда на направлении запретили проезд, на участке уже находилось несколько десятков машин, пробраться сквозь заносы и почти нулевую видимость смогли не все. К тому же некоторые авто застряли в снегу, заблокировав дорогу.

Сейчас на дороге работает спецтехника, проезд в Териберку все еще закрыт.

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