В Коашве при пожаре в гаражах сгорели два снегохода и две иномарки

Рано утром 29 марта в Коашве случился пожар в гаражном городке. Фото: vk.com/murman01
Рано утром 29 марта в Коашве случился пожар в гаражном городке. Языки пламени в том числе объяли хранившийся там транспорт.
Так, в гаражном боксе №131 огонь повредил внутреннюю отделку и балки перекрытия, гараж закопчен по всей площади.
- Эвакуирована 20-литровая канистра с топливом. Уничтожен снегоход «Тайга-500», частично поврежден снегоход Yamaha Viking, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Также закопчены еще два гаража, в которых огонь повредил автомобили Hyundai ix35 и Turino.
Пожар тушили 11 спасателей и 4 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.
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