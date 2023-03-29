В Коашве при пожаре в гаражах сгорели два снегохода и две иномарки

Рано утром 29 марта в Коашве случился пожар в гаражном городке. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 29 марта в Коашве случился пожар в гаражном городке. Языки пламени в том числе объяли хранившийся там транспорт.

Так, в гаражном боксе №131 огонь повредил внутреннюю отделку и балки перекрытия, гараж закопчен по всей площади.

- Эвакуирована 20-литровая канистра с топливом. Уничтожен снегоход «Тайга-500», частично поврежден снегоход Yamaha Viking, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Также закопчены еще два гаража, в которых огонь повредил автомобили Hyundai ix35 и Turino.

Пожар тушили 11 спасателей и 4 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru