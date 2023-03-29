Депутаты Мурманской области на федеральном уровне будут добиваться оплачиваемой дороги в отпуск для военных пенсионером

Депутаты поддержали инициативу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы выступил с предложением выйти в Госдуму с инициативной внести поправки в статью №34 закона «О Северах».

- У нас много военных пенсионеров и так называемых пенсионеров-силовиков. Существует несправедливость, когда гражданские пенсионеры пользуются правом оплачиваемой дороги к месту отдыха раз в два года, а для остальных это не предусмотрено, - сообщил глава профильного комитета Михаил Ильиных.

Всего таких пенсионеров, которые сейчас не получают данную льготу, в Мурманской области проживает 86 тысяч, ежегодные расходы на их отдых составят 1,3 миллиарда рублей.

Депутаты поддержали инициативу.

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