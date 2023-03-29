В Мурманской области растет число случаев заболевания гриппом

Продолжают циркулировать вирусы гриппа, среди которых лидерство по-прежнему держит вирус гриппа В.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали о ситуации по ОРВИ и гриппу в регионе. Так, за неделю с 20 по 26 марта отмечался небольшой рост темпа регистрации заболеваемости среди всех возрастов.
- На 0,6% снизилось число заболеваний ОРВИ, но зафиксирован рост числа случаев гриппа (на 10,8%). Превышение эпидпорогов в целом произошло за счет превышения показателя среди школьников и взрослых, - сообщили в ведомстве.
Продолжают циркулировать вирусы гриппа, среди которых лидерство по-прежнему держит вирус гриппа В. Также выявлены вирусы других респираторных инфекций (РС–вирус, сезонный коронавирус, риновирус, метапневмовирус).
Всего по области зарегистрировано 1253 подтвержденных случаев гриппа, из которых только три случая заболевания у тех, кто привился против этой болезни. В большинстве болеют дети (65%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru