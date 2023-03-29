В лобовом ДТП в Печенгском округе пострадали три человека

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 28 марта на 17-м километре автодороги Заполярный-Сальмиярви произошло серьезное ДТП. Renault Sandero и SsangYong лоб в лоб столкнулись на отворотке на рудник технологической дороги.

На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечивали безопасность и оказали помощь пострадавшим. Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, в аварии пострадали три человека.

Причины происшествия устанавливаются.

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