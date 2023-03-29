Мурманская область оказалась в списке самых дефицитных регионов России за 2022 год

Мурманская область оказалась в числе самых дефицитных российских регионов за 2022 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область оказалась в числе самых дефицитных российских регионов за 2022 год. Данные приведены на оперативном докладе Счетной палаты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ.

Так, в заполярном регионе дефицит бюджета составил 25,8 миллиарда рублей. Обгоняет нас по дефициту лишь Московская область (67,7 миллиарда рублей), Тюменская область (53 миллиарда рублей) и Белгородская область (29,2 миллиарда рублей).

Также в Заполярье снизились налоговые и неналоговые доходы – на 11,7%. Это связано со значительным снижением налога на прибыль организаций.

Всего дефицит бюджета в размере 447,3 миллиарда рублей образовался за 2022 год в 50 регионах России. А профицит (497,4 миллиарда рублей) сложился в 36 регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru