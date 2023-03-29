Жительница Оленегорска выпила и ударила мужа ножом

Жительница Оленегорска чуть не убила мужа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнюю жительницу Оленегорска ждет суд. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, ее обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

- Ночью 24 февраля женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с супругом и нанесла не менее одного удара ножом в грудную клетку последнего, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Врачи оценили раны как тяжкий вред здоровью. Северянке грозит до 10 лет лишения свободы.

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