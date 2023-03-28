В Мурманске самой доходной вакансией за март стало предложение с зарплатой в 143 тысячи рублей

Самая выгодная вакансия - старшего механика, которому готовы платить 143 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты портала SuperJob составили список самых высокооплачиваемых вакансий за март 2023 года в Мурманске. Так, самая выгодная вакансия - старшего механика, которому готовы платить 143 тысячи рублей.

- Ведущему технологу с опытом работы от одного года и высшим медицинским образованием готовы платить от 140 тысяч в месяц. Также в число самых дорогих вакансий в Мурманске в марте вошли вакансии врачей: анестезиологу-реаниматологу предлагают от 120 тысяч в месяц, а врачу-неонатологу – от 100 тысяч, - сообщили аналитики.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в Мурманской области за январь 2023 года. Как следует из документа, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Мурманской области в 2022 году составила 87 089 рублей.

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