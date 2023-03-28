Стало известно самое холодное место за минувшую ночь в Мурманской области

В Каневке столбик термометра опустился до отметки в -27,2 градуса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Очередная мартовская ночь выдалась в Мурманской области морозной. В паблике «Погода в Мурманске» (12+) рассказали о том, где были самые минимальные температуры за ночь 28 марта.

Так, холоднее всего по области было в Каневке. Там столбик термометра опустился до отметки в -27,2 градуса.

- Аэропорт в Мурмашах и Янискоски отметили - 25 градусов. За -20 было в Мончегорске с Апатитами, - сообщили в группе.

В Мурманске, однако, было не так холодно. Город отметил -14,1 градуса.

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