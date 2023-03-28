После вмешательства прокуратуры инвалид из Мурманска смог получить страховую премию по ОСАГО

После этого права инвалида были восстановлены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске прокуратура восстанавливала права ребенка-инвалида и его матери. Семье не хотели выплачивать компенсацию в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО, которая положена по закону.

Выяснилось, что сотрудники отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ по Мурманской области в выплате данной компенсации женщине отказали.

- Прокуратура обратилась в суд с иском обязать Отделения Фонда выплатить северянке компенсацию в размере 50% страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО, - сообщили в ведомстве.

После этого права инвалида были восстановлены.

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