Девятиклассник из Мурманска стал призером Всероссийской олимпиады школьников по экономике

Юноша учится в девятом классе кадетской школы города. Фото: Администрация города Мурманска

Школьник из Мурманска Михаил Мелещенко стал призером федерального этапа Всероссийской олимпиады по экономике. Юноша учится в девятом классе кадетской школы города.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, молодой человек получит региональное вознаграждение в 150 тысяч рублей, а его наставник – учитель истории и обществознания Анастасия Дворникова – 100 тысяч рублей.

Такие региональные премии выплачиваются победителям и призерам федерального этапа олимпиад, а также их педагогам, по инициативе губернатора Андрея Чибиса с 2022 года.

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