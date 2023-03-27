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НовостиОбщество27 марта 2023 15:03

Жители Мурманска могут проголосовать за выбор мест для новых детских и спортивных площадок

Всего предложен 31 адрес
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего предлагается 31 двор, где есть возможность установить современные детских зон.

Всего предлагается 31 двор, где есть возможность установить современные детских зон.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска приглашают принять участие в голосовании на портале «Наш Север», выбрав места для размещения детских игровых и спортивных площадок в городе.

Всего предлагается 31 двор, где есть возможность установить современные детских зон. Перечень адресов был сформирован после встреч с жителями города в прошлом году.

- Эта работа будет проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стратегического плана «На Севере – жить» и мероприятий проекта «Наш Мурманск» за счет областного и городского бюджетов, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Каждый мурманчанин может выбрать до трех локаций, где, по его мнению, сейчас не хватает современной площадки для игр. Голосование продлится по 9 апреля.

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