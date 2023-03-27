Жители Мурманска могут проголосовать за выбор мест для новых детских и спортивных площадок

Всего предлагается 31 двор, где есть возможность установить современные детских зон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска приглашают принять участие в голосовании на портале «Наш Север», выбрав места для размещения детских игровых и спортивных площадок в городе.

Всего предлагается 31 двор, где есть возможность установить современные детских зон. Перечень адресов был сформирован после встреч с жителями города в прошлом году.

- Эта работа будет проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стратегического плана «На Севере – жить» и мероприятий проекта «Наш Мурманск» за счет областного и городского бюджетов, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Каждый мурманчанин может выбрать до трех локаций, где, по его мнению, сейчас не хватает современной площадки для игр. Голосование продлится по 9 апреля.

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