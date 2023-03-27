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НовостиПроисшествия27 марта 2023 10:21

Две жительницы Мурманской области занимались незаконной легализацией иностранцев

Женщины за вознаграждение оформляли фиктивные трудовые договоры
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники УФСБ по Мурманской области выявили двух северянок, которые организовали незаконную миграцию иностранцев. Так, женщины за денежное вознаграждение оформляли для них фиктивные трудовые договоры, которые дают право на пребывание в РФ.

В отношении злоумышленниц, занимавшихся легализацией иностранных граждан, возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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