Между Мурманской областью и Арменией планируют запустить прямое авиасообщение

На минувшей неделе состоялась рабочая поездка делегации из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На минувшей неделе состоялась рабочая поездка делегации из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. По ее итога было принято решение проработать вопрос о прямом авиасообщении между Заполярьем и Арменией.

- Это будет хорошо и для наших жителей, которые могут слетать в Армению с учетом более теплого климата, и для привлечения к нам гостей, туристов в нашу область, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Армению провел встречу с главой Армавирской области Эдвардом Оганнисяном. Они обсудили сотрудничество в различных сферах.

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