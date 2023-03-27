За прогулку с пистолетом по улице жительница Мурманска получила условный срок

Северянке грозило до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. Фото: СУ СК России по Мурманской области

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор северянке, которая под Рождество гуляла по городу с пистолетом в руке. 6 января пьяную женщину с оружием, похожим на боевой «ТТ» заметили у дома №141 на проспекте Кольском. Взволнованные очевидцы позвонили в полицию. На место прибыли сотрудники ОР ДПС ГИБДД, которые находились поблизости на патрулировании.

- На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия женщина не отреагировала и направила ствол пистолета в их сторону. Один из сотрудников полиции, полагая, что у женщины в руках находится боевое оружие, произвел в ее сторону восемь выстрелов и обезвредил ее, - сообщили в пресс-службе Первомайского суда.

Позже северянка признала свою вину. Суд учел, что ранее у нее проблем с законом не было, женщина извинилась перед сотрудниками полиции. Поэтому приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с возложением на мурманчанку ряда обязанностей. При этом ей грозило до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

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