На Первом канале показали выпуск кулинарного шоу «Повара на колесах» про Мурманск и Териберку

Звездные повара Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев посетили Мурманск, Териберку и Кировск, отведав блюда арктической кухни. Фото: скрин видео

На Первом канале вышел в эфир выпуск кулинарного тревел-шоу «Повара на колесах», который снимался в Мурманской области.

Звездные повара Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев посетили Мурманск, Териберку и Кировск, отведав блюда арктической кухни.

Повара не только познакомились с кулинарными шедеврами местных поваров, но и погрузились в Баренцево море, встретились с китами во время морской прогулки и прокатились по северным просторам в оленьих упряжках.

Также в конце своего путешествия шеф-повара угостили местных жителей эксклюзивными блюдами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru