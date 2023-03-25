Не пустыня, но тоже есть. В Териберке сняли на видео снежный торнадо

Природа в последнее время особенно удивляет северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Природа в последнее время особенно удивляет северян. Так, в ночь с 23 на 24 марта в небе над Кольским полуостровом играло мощное северное сияние, также северяне заметили движущиеся огни, которые, впрочем, были рукотворными.

А в Териберке очевидцы сняли на видео редкое явление - снежный вихрь. Снег закрутило в воронку у побережья Баренцева моря.

Напомним: может ли образоваться смерч в Мурманской области, рассказали эксперты.

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