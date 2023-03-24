Губернатор Андрей Чибис встретился с первоиерархом Армянской апостольской церкви Гарегином II

Глава региона поблагодарил Верховного патриарха за вклад в отношения между российским и армянским народом. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В рамках рабочей поездки в Армению губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с Верховным патриархом и католикосом всех армян, первоиерархом Армянской апостольской церкви Гарегином II.

Глава региона поблагодарил Верховного патриарха за вклад в отношения между российским и армянским народом. Он отметил, что в Мурманской области проживают армяне, которым в сложных ситуациях всегда готовы обеспечить защиту.

Верховный патриарх и католикос всех армян отметил, что такие визиты упрочняют вековые связи между народами. «Мы верим, что вызовы, которые стоят перед Россией и Арменией с милостью Божьей будут преодолены, и мы сможем обратить их в новые достижения. Мы приносим патриаршую молитву и добрые пожелания нашему братскому народу, и в частности населению Мурманской области», обратился Гарегин II к Андрею Чибису.

Напомним: губернатор Андрей Чибис и вице-премьер-министр Армении обсудили перспективы сотрудничества.

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