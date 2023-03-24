Житель Мурманска сдал свой телевизор в сервисный центр и незаконно вернул его домой

Помешали ему сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний житель Мурманска сдал свой телевизор в сервисный центр, однако позже решил вернуть его незаконным способом. Ночью мужчина разбил окно и проник в помещение центра, попытавшись забрать любимую технику. Помешали ему в итоге сотрудники полиции.

- Стражи порядка задержали северянина. Он рассказал, что ранее сдал на детали в организацию ремонта и приема техники свой телевизор, стоимостью 13 тысяч рублей, однако через некоторое время захотел вернуть его обратно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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