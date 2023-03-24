Жителю Мурманска вынесли приговор за жестокое избиение знакомого деревянным брусом

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, который жестоко избил своего знакомого. Мужчина признан виновным по п. «з» части 2 ст. 112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья.

- 2 октября 2021 года злоумышленник выпивал вместе с приятелем в гараже в Росляково. Внезапно между ними разгорелся конфликт, после чего мужчина не менее 10 раз ударил оппонента по голове и телу деревянным брусом, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, признание вины северянином, раскаяние и извинения перед пострадавшим, которые последний принял.

Так как ранее мурманчанин уже был судим, по совокупности приговоров ему назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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