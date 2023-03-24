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НовостиПолитика24 марта 2023 8:51

Временно исполняющей обязанности главы Мончегорска назначена Ольга Островецкая

Коренная мончегорка не один год успешно возглавляла мончегорский МФЦ
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Ольга Островецкая - коренная мончегорка, ей хорошо знакомы проблемы города и реализуемые проекты. Фото: Администрация города Мончегорска

Ольга Островецкая - коренная мончегорка, ей хорошо знакомы проблемы города и реализуемые проекты. Фото: Администрация города Мончегорска

Временно исполняющей обязанности главы Мончегорска стала депутат Совета города Ольга Островецкая. Врио выбрали на очередном заседании Совета депутатов Мончегорска.

- Ольга Анатольевна зарекомендовала себя как грамотный руководитель, успешно возглавляя не один год мончегорский МФЦ. Сейчас она работает в Кольской компании на должности главного менеджера, - сообщили в мэрии.

Ольга Островецкая - коренная мончегорка, ей хорошо знакомы проблемы города и реализуемые проекты.

Напомним: 1 марта прежнего главу Мончегорска Дмитрия Староверова отправили в отставку.

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