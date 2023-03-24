В Мончегорске родителям погибшего в ходе СВО бойца передали орден Мужества за сына

В Мончегорске родителям погибшего участника СВО Данилы Борисова передали орден Мужества за сына. Фото: Мурманский оперативный штаб

В Мончегорске родителям погибшего участника СВО Данилы Борисова передали орден Мужества за сына. Боец служил гранатометчиком мотострелкового батальона 200-й бригады 14-го армейского корпуса Северного флота.

- Данила погиб 21 сентября 2022 года при исполнении долга в зоне специальной военной операции, - сообщили в администрации города.

Указом Президента РФ военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

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