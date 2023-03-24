Мужчину ждет суд за дачу взятки и.о. главврача Апатитско-Кировской ЦРБ

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а уголовное дело в отношении и.о. главврача находится в производстве. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

Следком Мурманской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который дал взятку главврачу больницы. Он обвиняется по части 3 ст. 291 УК РФ.

Так, в августе 2022 года северянин через посредника передал и.о. главного врача Апатитско - Кировской ЦРБ взятку - 15 000 рублей. За это незаконное вознаграждение врач поспособствовала оформлению электронного больничного листа, в котором значилось, что якобы взяткодатель с 15 по 29 августа был на амбулаторном лечении в больнице.

- В служебном кабинете и жилье женщины проведены обыски, изъяты документы и технические средства, изобличающие преступную деятельность. Взяткодатель полностью признал вину и рассказал следователю обстоятельства, при которых совершил преступление, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а уголовное дело в отношении и.о. главврача находится в производстве.

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