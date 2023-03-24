Жители Мурманской области смогут выбрать объекты благоустройства в регионе на 2024 год

Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области продолжают благоустраивать новые территории и обновлять прежние. Северяне смогут сами выбрать, какие общественные пространства стоит преобразовать в регионе в 2024 году.

Так, с 15 апреля по 31 мая область вновь присоединится к Всероссийскому онлайн голосованию на платформе 51.gorodsreda.ru по выбору объектов или дизайн-проектов благоустройства на следующий год. Жителей Заполярья приглашают принять в нем участие.

А в 2023 году в Мурманской области благоустроят дворы, также начнется преображение 8 новых общественных пространств, в Оленегорске и Ковдоре стартует реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса. Будут установлены новые детские и спортивные комплексы.

Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и стратегического плана «На Севере – жить».

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